У Зеленского рассказали, когда президент даст "карантинную" пресс-конференцию

Владимир Зеленский даст "карантинную" пресс-конференцию / УНИАН

В ближайшую среду, 20 мая 2020 года, пройдет пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий анонс и сообщение об открытии аккредитации для журналистов были опубликованы на официальном интернет-портале Офиса президента.

"В среду, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Начало в 10:30", ‒ говорится в анонсе. Пресс-конференция пройдет в карантинном формате в парковой части Мариинского дворца в Киеве. Вход будет организован со стороны здания Кабинета министров на улице имени Михаила Грушевского.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора", ‒ заявили в ОП.

Также известно, что представители СМИ могут отправить заявку на аккредитацию до 15:00 19 мая 2020 года.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский изменил традицию президентов Украины давать пресс-конференцию, которая посвящена первому году пребывания во главе страны. Вместо этого в Сети был опубликован документальный фильм "Год президента Зеленского".