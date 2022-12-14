Зеленский провел заседание Ставки: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Участники обсудили неотложные потребности украинских сил, охрану границы и не только, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Участники Ставки также проанализировали последние действия врага и противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.
"Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры. Участники также рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины", - добавляют в пресс-службе ОП.
Напомним, 13 декабря стало известно, что Беларусь перебрасывает 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, подразделение сил специальных операций, ближе к границе с Украиной - в Брестскую область. Как сообщил Беларуски Гаюн, в направлении Брестской области направляется крупный эшелон с техникой этой бригады.
Также сообщалось, что стали известны подробности ожидаемой передачи Украине систем ПВО Patriot Соединенными Штатами Америки. Американские партнеры планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая включает в себя до восьми пусковых установок.
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