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Угроза вторжения: Беларусь перебрасывает свои войска к границам, в Украине уже ответили

13 декабря 2022, 16:15
В Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии, приказ отдал лично Александр Лукашенко.
Лукашенко, Наев, войска Беларуси
Александр Лукашенко, Сергей Наев, войска Беларуси / Белта, Ваяр, t.me/KOS_ZSU

13 декабря стало известно, что Беларусь перебрасывают 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, подразделение сил специальных операций, ближе к границе с Украиной - в Брестскую область.

Как сообщает Беларуски Гаюн, в направлении Брестской области направляется крупный эшелон с техникой этой бригады.

По минимальным оценкам техника следующая:

  • БТР - минимум 10 едениц;
  • МБТС "Кайман" - минимум 3 единицы;
  • МАЗы, Уралы - минимум 25 единиц;
  • Бензовозы - минимум 2 единицы;
  • Вагоны пассажирские и грузовые.

"Гайюн" отмечает, что именно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й ССО, что и позволяет говорить о переброске именно этого подразделения.

"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой МО РБ сообщило сегодня утром", - говорится в сообщении.

Переброска войск Беларуси
Переброска войск Беларуси / Беларуски Гаюн

При этом есть и другие предположительные цели переброски - ротация подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями Вооруженных сил РФ, которые вчера были замечены в Брестской области.

Также в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Указано, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

Также в Минобороны Беларуси не исключили ограничения передвижения по гражданским дорогам.

"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавляют в сообщении.

В Украине отреагировали на переброску войск к границе с Украиной

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой.

По его словам Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы со стороны Беларуси.

Также Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски из-за "внезапной проверки" боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

Генерал-лейтенант Томаш Пиотровски также выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в указанные районы.

Сергей Наев обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий с Польшей.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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