Угроза вторжения: Беларусь перебрасывает свои войска к границам, в Украине уже ответили

13 декабря стало известно, что Беларусь перебрасывают 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, подразделение сил специальных операций, ближе к границе с Украиной - в Брестскую область.
Как сообщает Беларуски Гаюн, в направлении Брестской области направляется крупный эшелон с техникой этой бригады.
По минимальным оценкам техника следующая:
- БТР - минимум 10 едениц;
- МБТС "Кайман" - минимум 3 единицы;
- МАЗы, Уралы - минимум 25 единиц;
- Бензовозы - минимум 2 единицы;
- Вагоны пассажирские и грузовые.
"Гайюн" отмечает, что именно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й ССО, что и позволяет говорить о переброске именно этого подразделения.
"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой МО РБ сообщило сегодня утром", - говорится в сообщении.
При этом есть и другие предположительные цели переброски - ротация подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями Вооруженных сил РФ, которые вчера были замечены в Брестской области.
Также в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.
Указано, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.
Также в Минобороны Беларуси не исключили ограничения передвижения по гражданским дорогам.
"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавляют в сообщении.
В Украине отреагировали на переброску войск к границе с Украиной
Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой.
По его словам Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы со стороны Беларуси.
Также Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски из-за "внезапной проверки" боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.
Генерал-лейтенант Томаш Пиотровски также выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в указанные районы.
Сергей Наев обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий с Польшей.
Угроза вторжения со стороны Беларуси
Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.
Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.
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