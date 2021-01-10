Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения

Принцип "деньги ходят за пациентом" в Украине так и не введен, подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты медицинской реформы, которая была начала при предыдущей власти.
Медицинская реформа провалилась, но сворачивать полностью ее не планируют, цитирует главу государства Офис президента в Telegram-канале.
"Реформа медицины, основанная предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не введен", — говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что медицинскую реформу реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала заявление о внесении представления в Конституционный суд Украины с просьбой о признании неконституционной медицинской реформы, которая стартовала в 2017 году под предводительством и.о министра здравоохранения Уляны Супрун.
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Медреформа в Украине:
- В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над урегулированием вопросов по завершению медицинской реформы. На тот момент, как утверждал глава правительства, государство уже на 80% реализовало программу медреформы.
- Спустя два месяца глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что "реформа Супрун" разработана по примерам стран Запада и может не работать в украинских условиях.