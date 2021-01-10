Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты медицинской реформы, которая была начала при предыдущей власти.

Медицинская реформа провалилась, но сворачивать полностью ее не планируют, цитирует главу государства Офис президента в Telegram-канале.

"Реформа медицины, основанная предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не введен", — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что медицинскую реформу реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала заявление о внесении представления в Конституционный суд Украины с просьбой о признании неконституционной медицинской реформы, которая стартовала в 2017 году под предводительством и.о министра здравоохранения Уляны Супрун.

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