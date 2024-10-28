Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

Переговоры между Украиной и Россией могут пройти в Индии при условии, что они будут отвечать интересам Украины, отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, где могут состояться переговоры с Россией / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Переговоры между Украиной и Россией могут пройти в Индии

Премьер Индии может влиять на завершение войны в Украине

Индия может заставить Путина вернуть украинских детей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине. Блокирование Индией поставок российских энергоресурсов могло бы серьезно ударить по экономике и военно-промышленному комплексу России, снизив ее способность продолжать военные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Times of India.

Зеленский также отметил, что не исключает возможности переговоров между Украиной и Россией на территории Индии.

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"Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны - мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - пояснил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться в Индии, и премьер-министр Нарендра Моди мог бы выступить в роли посредника.

Однако Зеленский подчеркнул, что такие переговоры должны проходить "в нашем формате", поскольку война происходит на украинской земле.

Он также призвал Индию к конкретным действиям, а не просто заявлениям, поскольку ее влияние может быть решающим в вопросах, таких как возвращение депортированных украинских детей.

"Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей. Пусть премьер Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей", - сказал украинский глава.

Зеленский дополнительно акцентировал внимание на необходимости укрепления энергетической системы Украины перед зимним сезоном и подчеркнул, что украинский План победы и вступление в НАТО укрепят позицию страны для будущих переговоров.

"План победы - это не разменная монета или тема переговоров с Россией... Что мы просим приглашения в НАТО, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение", - отметил Зеленский.

Что известно о пунктах Плана победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже подписала ряд двусторонних соглашений в сфере безопасности, в рамках которых каждая страна выразила поддержку вступлению Украины в НАТО в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в Плане победы Украины указано, что перед началом переговоров с РФ страна будет стремиться получить приглашение в Альянс.

Канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии ZDF 24 октября выразил несогласие с первым пунктом Плана победы Зеленского, который предусматривает приглашение в НАТО, отметив, что этот вопрос "не рассматривается в повестке дня".

Недавно президент Украины представил свой План победы в Верховной Раде и западным партнерам. Теперь Владимир Зеленский работает над новым планом, направленным на определение шагов, которые должны быть выполнены внутри страны.

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