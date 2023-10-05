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Зеленский в Испании примет участие в важном форуме: чего ждать Украине

Анна Ярославская
5 октября 2023, 11:00 обновлено 5 октября, 11:14
На саммите в Гранаде европейские лидеры подтвердят свою долгосрочную поддержку Украине.
Владимир Зеленский, флаг Испании
Владимир Зеленский отправился с визитом в Испанию / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, приехал в Испанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

"Гранада, Испания. Саммит Европейского политического сообщества. Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте", - написал в Telegram глава государства.

По его словам, в рамках визита в Испании будет происходить работа в общих форматах, состоятся важные двусторонние встречи.

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"Ключевое для нас, особенно перед зимой – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать. Работаем над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности, региональной. Украина имеет веские предложения", - отметил президент.

По словам Зеленского, особое внимание будет уделяться Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

"Этот день должен быть плодотворным для Украины и Европы", - резюмировал глава государства.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак добавил в своем Telegram, что основные вопросы саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде – безопасность и евроинтеграция.

"Работаем в общих форматах с нашими партнерами. Для Украины ключевое – усиление ПВО и ПРО. Есть фундамент относительно договоренностей", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, у Украины есть предложения по архитектуре безопасности в Европе.

"Мы всегда предлагаем шаги по ее укреплению. Продовольственная безопасность – один из важных вопросов", - написал глава ОП.

Как пишет Reuters, на форуме в Испании европейские лидеры подтвердят свою долгосрочную поддержку Украине. Встреча в Гранаде дает возможность президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Риши Сунак шанс подтвердить свою приверженность Украине. Это особенно актуально сейчас, когда политическая нестабильность как в США, так и в Европе вызвала сомнения в продолжении поддержки.

У самого Зеленского будет возможность призвать к более быстрым поставкам необходимой военной помощи, например, систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что приезд Зеленского не афишировалось из соображений безопасности.

Форум, призванный способствовать сотрудничеству между более чем 40 странами, создан в прошлом году после вторжения россии в Украину.

Визит Зеленского в США

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил США. Там он выступил на дебатах Генассамблеи ООН.

Также на заседании Совбеза ООН Зеленский представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Позже президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне - оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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Владимир Зеленский новости Украины Андрей Ермак
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