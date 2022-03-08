"Зеленый коридор" из Сум и Мариуполя: началась эвакуация людей

Скриншот с видео

В Сумах и Мариуполе началась эвакуация мирных жителей, которые пострадали от российского вторжения в Украину.

Так, видео колонны транспорта, которая уже отправилась из Сум в Полтаву, опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Первая колонна отправилась из города в 9:008 марта 2022 года.Коридор в режиме тишины обещали с 9 до 21 часов. Можно отправляться своим транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00.(выезд из Сум со стороны педагогического университета). Также будут организованы автобусы", - объяснил порядок работы "зеленого коридора" глава Сумской ОДА Живицкий.

Автобусы для эвакуации уже отправились из Запорожья в Мариуполь, также отправлен гуманитарный груз.

Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер, сообщили в полке Азов.

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"Расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое. Прямо сейчас, не упуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора", - отметила Верещук.

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