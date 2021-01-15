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Жена Порошенко сообщила о хранящихся дома сотнях миллионов наличными

15 января 2021, 19:58
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Марина Порошенко сообщила о доходах и материальном положении своей семьи за 2019-й год.

Петр Порошенко, Марина Порошенко
Петр и Марина Порошенко / УНИАН

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина сообщила в декларации о доходах и материальном положении своей семьи за 2019-й год.

Документ, который жена Порошенко подала в качестве депутата Киевского горсовета, опубликван на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, указывая активы своего супруга, Марина Порошенко сообщила о том, что наличная сумма семьи составляет 48 млн долларов и 401 млн гривен.

Кроме того, в декларации указаны различные материальные ценности, от шуб и роскошных часов, до профессиональной машины для химчистки.

В декларации сказано, что общая площадь задекларированной киевской недвижимости – 13 406 квадратных метров.

Полностью своей недвижимости и авто у бывшей первой леди практически нет - все в совместной с мужем собственности: Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на Марину Порошенко оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.

Читайте такжеРелакс с Архимедом: появились подробности роскошного отпуска Порошенко на ГалапагосахСреди ценного движимого имущества супруга экс-президента указала часы Hublot, золотой браслет Cartier, ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а также украшения, сделанные на заказ. У нее есть две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi, а также кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza. В гардеробе - наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi, а также аксессуары от Dior и Chanel.

В декларации также указана элитная мебель, а также машина для химчистки RENZACCI.

58-летняя Марина Порошенко возглавила список партии Европейская солидарность на выборах в Киевский горсовет осенью 2020 года, и с декабря она является депутатом Киевсовета.

Напомним, ранее бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош, напал в самолете на пятого президента УкраиныПетра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах.

Ярош подошел Порошенко и упрекнул его за то, что он "променял казацкое Рождество на острова", после чего делает агрессивный выпад в сторону Порошенко.

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