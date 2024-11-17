Жертвы ударов, отключения и возгорания: последствия двухчасовой атаки по Украине

Вражеские ракеты массированно атаковали энергосистему Украины.

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Последствия атаки на Украину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Что произошло:

РФ массировано ударила по регионам - где прилеты, а где удалось сбить

В каких областях вводяться отключения света и почему

Утром 17 ноября под ударом оказались практически все регионы страны, включая областные центры. Основной целью атак был энергетический сектор.

Ракетная атака длилась около двух часов. Удары дронов продолжаются уже более 10 часов.

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Ситуация по результатам ударов РФ

Киев: Возгорание крыши пятиэтажного жилого дома. Обломки упали возле магазина "Сильпо" в Голосеевском районе, а также в парке на Русановке.

Одесса: Удары по объектам энергетической инфраструктуры. В городе отсутствует электро- и водоснабжение, остановился электротранспорт.

Николаев: Удар дрона по жилому дому. Погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.

Львов: В одном из районов области в результате падения обломков вражеской ракеты произошли разрушения с последующим пожаром гаражей. На месте работают пожарные.

Последствия ракетного обстрела Львовской области / фото: ДСНС

Ровно: Удары по энергетической инфраструктуре в области. Пропало электричество и водоснабжение. Все службы работают над ликвидацией последствий удара, все будут возобновлять постепенно. Пострадали также соседние жилые дома, там выбиты стекла.

Запорожье: По Запорожью россияне нанесли три удара. Под ударами находилась инфраструктура. Пострадавших предварительно нет, а масштабы разрушений уточняются.

Кременчуг, Полтава: Зафиксированы взрывы, на месте предполагаемого удара виден дым. В области происходят аварийные отключения света.

Волынь: Есть попадания - пострадала энергетическая инфраструктура. По предварительной информации – без жертв и пострадавших.

Винницкая область: Удары по критической инфраструктуре.

Кривой Рог: Прилеты и отключение электроснабжения. К тому же, остановилась часть насосной станции в городе. Из-за отсутствия света часть Кривого Рога осталась и без воды.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Ситуация по отключениям электроэнергии

В Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской и Ивано-Франковской областях — отключение света из-за попаданий.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Хмельницкой областях введены экстренные отключения электроэнергии.

Атака на Украину 17 ноября - что известно

17 ноября, как рассказывал Главред, Украина оказалась под массированной атакой. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Из-за массированной атаки Польша экстренно подняла в небо авиацию. Главная цель - обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Также сообщалось, что вводятся экстренные отключения света. Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергосистемы Украины.

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