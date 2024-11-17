Украина под адской ракетной атакой: вводятся экстренные отключения света

Коротко:
- По Украине начали вводиться экстренные отключения
- Спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий
Россияне утром, 17 ноября, осуществили ракетный обстрел территории Украины.
В результате масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии. Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергосистемы Украины.
Как сообщила компания Yasno, по команде Укрэнерго в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии.
Подобные отключения внедрены также в Днепропетровской и Донецкой областях.
В 06:53 начались аварийные отключения электричества в Черкасской области.
Кроме того, в отдельных районах Одессы временно прекращено электроснабжение, в городе после звуков взрывов остановился весь электротранспорт.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, армия РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. По его словам, оператор системы передачи применил экстренные обесточивания.
"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - написал Галущенко в Фейсбуке.
Удары РФ по Украине и отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой России. Оккупанты осуществили комбинированную воздушную атаку, применив ракеты различных типов и дроны-камикадзе.
В свою очередь экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил, что украинцам могут отключать свет на несколько суток. По его словам, есть три сценария отключений света зимой.
Как уже предупреждалось ранее, в Украине могут начаться 20-часовые отключения света, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.
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Что известно о Yasno?
YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
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