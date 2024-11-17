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Украина под адской ракетной атакой: вводятся экстренные отключения света

Даяна Швец
17 ноября 2024, 08:23
551
Происходит очередная массированная атака на энергосистему.
свет
В Украине вводятся отключения света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • По Украине начали вводиться экстренные отключения
  • Спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий

Россияне утром, 17 ноября, осуществили ракетный обстрел территории Украины.

В результате масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии. Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергосистемы Украины.

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Как сообщила компания Yasno, по команде Укрэнерго в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии.

Подобные отключения внедрены также в Днепропетровской и Донецкой областях.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В 06:53 начались аварийные отключения электричества в Черкасской области.

Кроме того, в отдельных районах Одессы временно прекращено электроснабжение, в городе после звуков взрывов остановился весь электротранспорт.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, армия РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. По его словам, оператор системы передачи применил экстренные обесточивания.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - написал Галущенко в Фейсбуке.

Удары РФ по Украине и отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой России. Оккупанты осуществили комбинированную воздушную атаку, применив ракеты различных типов и дроны-камикадзе.

В свою очередь экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил, что украинцам могут отключать свет на несколько суток. По его словам, есть три сценария отключений света зимой.

Как уже предупреждалось ранее, в Украине могут начаться 20-часовые отключения света, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

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Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

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