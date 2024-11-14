Следующий удар РФ по Запорожью и вплоть до Херсона: Жданов озвучил мрачный прогноз

Россия может ударить с севера, из Запорожской области, если ей удастся захватить Запорожье, форсировать Днепр и попытаться захватить Херсонскую область.

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Жданов сделал свой прогноз по фронту / 22 отдельная механизированная бригада, Главред

О чем сказал Жданов:

Путин будет дожимать Донецкую область и нацелится на Запорожскую и Херсонскую

Байден хочет реализовать миллиардные суммы вооружения до 20 января

До конца 2024-го Украина имеет шанс получить F-16, в начале 2025-го - почти эскадрилью Mirage

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов дал свой прогноз относительно того, что в ближайшие полгода или даже до нового будет с фронтом и куда может продвинуться Россия. Свое мнение он высказал в интервью Главреду.

У Путина есть планы сразу на две области

По словам Жданова, Россия будет дожимать Донецкую область. В то же время в Харьковской области она будет делать буферную зону по реке Оскол. А вот следующий удар может быть нанесен Россией по Запорожью, где российские войска попытаются перейти через Днепр - и тогда будет Херсон.

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"То есть Россия может ударить с севера, из Запорожской области, если ей удастся захватить Запорожье, форсировать Днепр и попытаться захватить Херсонскую область. Ведь в таких условиях Путину нет смысла останавливаться. В России же до сих пор никто не выходит на протесты с лозунгами "Нет войне". Россияне по-прежнему готовы встречать "груз 200". Порог нетерпимости к войне в РФ не пройден. А пока он не пройден, Путин будет грести россиян, мобилизовать, и там, где не хватает танков, в бой будет идти пехота", - говорит Жданов.

ВСУ могут получить новую партию оружия

Однако абсолютно черной полосы в любой ситуации не бывает, поэтому эксперт обращает внимание, что сейчас есть одно стечение обстоятельств в нашу пользу.

"Обратите внимание на то, что начал спасать Байден до окончания своих полномочий, - деньги! Какое там разрешение Украине бить вглубь России! Байдену не до того - ему нужно спасать откаты. И он быстро решил реализовать оставшиеся суммы в плане поставок Украине техники и боеприпасов. Он хочет реализовать все это до 20 января, то есть до инаугурации Трампа", - считает эксперт.

Полковник запаса Олег Жданов обращает внимание, что с деньгами проще - они уже выделены, поэтому процедуру подписания контрактов легко можно ускорить.

Трампу не удастся сорвать договоренности Байдена

Маловероятно, говорит эксперт, что Трампу позволят поднять руку на промышленников, которые получили госзаказ на долгосрочные поставки Украине вооружений и техники на 30 миллиардов долларов из 60-ти выделенных.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Жданов не думает, что новоизбранный президент зацепит своих промышленников, иначе они его прижмут. А вот то, что выделяется со складов Пентагона, - Байден уже заявил, что они постараются все это до 20 января поставить.

Украинское небо ждет новая мощная западная авиация

Именно поэтому обстоятельства в этом смысле складываются в нашу пользу.

"Если США реально поставят нам на эти миллиардные суммы вооружение до 20 января 2025 года, если до конца 2024-го, как было обещано, мы получим 24 единицы F-16 с боеприпасами для них, если в первом квартале 2025-го мы получим почти эскадрилью Mirage, и если реально у нас есть 14 сформированных бригад, но без оружия, то это шанс на то, чтобы весной 2025-го провести контрнаступательную операцию. Особенно с авиацией", - говорит эксперт.

F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Более того, как подчеркивает Жданов, если у нас будет западная авиация, и нам позволят ее использовать на поле боя по российским войскам на суше (ведь сейчас те девять самолетов, что нам уже дали, не используются на поле боя - только как элемент ПВО и ПРО Украины), то эффект был бы просто бомба.

Как объясняет полковник запаса, авиация способна вынести целые позиции.

"То же самое, что россияне делают с нами с помощью КАБов и ракет, мы могли бы с F-16 делать с ними. И тогда авиацией можно было бы прорубить сухопутный коридор до самого Крыма, а "линия Суровикина" разлетелась бы вдребезги. Но, к сожалению, без разрешения применять эти самолеты в бою мы не можем. Потому что правообладатель дает разрешение на боевое применение", - заключает эксперт.

Что еще сказал Жданов - последние заявления эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также проанализировал вероятное перемирие в Украине. Он объяснил, какие войска могут стать на линии разграничения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, для Украины президентство Трампа обернется "черными днями". Эксперт Жданов убежден, что надеяться на противодействие ему внутри США смысла нет.

Также Жданов назвал два варианта завершения войны. Несмотря на все обещания о прекращении огня, эксперт говорит, что главной целью России является политическое поглощение Украины, и агрессор не откажется от этой цели.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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