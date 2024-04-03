Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

Офицер Роман Кулик рассказал о том, что оккупанты регулярно используют запрещенное международными конвенциями химическое оружие против украинских воинов.

https://glavred.info/ukraine/zhestokie-boi-pod-marinkoy-otkryt-sbor-na-drony-dlya-206-go-batalona-voysk-tro-10555187.html Ссылка скопирована

Открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО/ коллаж Главред, фото Новинарня, УНИАН

206-й отдельный батальон войск Территориальной обороны (ТРО) нуждается в помощи украинцев в приобретении дронов - поскольку на Марьинском направлении фронта идут очень тяжелые бои. Об этом в эфире канала "УНИАН ТѴ" командир механизированной роты Роман Кулик (позывной "Викинг").

Присоединиться к вышеупомянутому сбору можно по этой гиперссылке - https://send.monobank.ua/jar/P6acWMxyd

"В общем, если переходить к состоянию дел на нашем участке - я не открываю ни для кого тайны, что Новомихайловское и Марьинское направление являются одними из самых сложных. И вообще здесь наш батальон, 79-я десантно-штурмовая бригада, 53-я механизированная бригада и много-много других подразделений с помощью героизма солдат, сержантов, офицеров низших звеньев, невероятными усилиями держат этот участок - потому что россияне бросили сюда огромные силы. И если на Авдеевском направлении огромные волны бронетехники в лоб атакуют и пытаются прорвать оборону, то здесь они действуют меньшими группами, но также постоянно используют бронегруппы, бронетехнику, танки, БМП, БТРы, комбинируя их с ударами управляемыми авиационными авиабомбами - по нашим позициям, по тылам, по логистике, таким образом пытаясь продавить оборону здесь", - сказал он.

Также господин Кулик рассказал о том, что российские оккупанты регулярно используют запрещенное международными конвенциями химическое оружие против украинцев.

"Оно (химическое оружие - Главред) используется постоянно. Мы столкнулись впервые с этим еще на Николаевщине, на Херсонщине, когда противник использовал для того, чтобы "выкурить" с позиций наших бойцов, и потом уже наносить по них удары артиллерией, минометами и так далее. И здесь мы столкнулись с этим еще в большем масштабе. Противник использует это на постоянной основе, для того, чтобы вывести наших бойцов из укрытий, из блиндажей и так далее. И потом уже попытаться штурмовать их, когда наши бойцы будут отравлены газами и будут уже не в состоянии нести оборону. Поэтому на нашем участке это также случалось неоднократно. [...] Была у нас одна такая ситуация, когда пришлось отойти и потом возвращаться на позицию - после того, как переждали, когда газы собственно выветрятся и когда будет возможность просто вернуться. Потому что на тот момент все противогазы были уничтожены обстрелами и так далее", - резюмировал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред