Позиции ВСУ под плотным огнем РФ: военный - о сложной ситуации под Марьинкой

Российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне украинских военных.

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Российские оккупанты пытаются пробить оборону возле Марьинки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты осуществляют "мясные штурмы" на Марьинском направлении. Враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ. Об этом в эфире Еспресо заявил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

Он добавил, что Марьинское направление находится под плотным огнем и под постоянными ударами врага.

"На всем участке фронта враг пытается небольшими группами найти бреши в нашей обороне. Южнее Марьинки есть Угледарское направление, которое является стратегически важным для врага. Сейчас там нет прорыва со стороны оккупантов, Силы обороны крепко держат позиции", - сказал Воронов. видео дня

Россияне зашли в Красногоровку. Однако украинским защитникам удалось выбить врага из села. Этот населенный пункт контролирует Украина.

Почему россияне штурмуют Красногоровку? Российские оккупанты продолжают попытки выйти на админграницы Донецкой области. Враг, в частности, сосредоточился вокруг Кураховского направления и атакует Красногоровку, чтобы обеспечить прикрытие флангов ударной группировки, пишет DeepState.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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