Жители Сватово "живым щитом" удержали колонну российской военной техники

Жители Сватово самостоятельно развернули колонну российской военной техники / t.me/truexanewsua

Жители города Сватово в Луганской области проявили настоящий героизм, способный вдохновить многих жителей Украины.

Простые граждане решили грудью защитить свой город от захватчика.

Они вышли на дорогу с флагами Украины, скандируя, что Сватово - это Украина. Вместе с горожанами отваживать непрошенных гостей вышел даже местный священник.

Колонна российской военной техники, которая направлялась в город, остановилась перед бесстрашными жителями Сватово, и развернулась в обратном направлении.

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