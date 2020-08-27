Журналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м

В 2020-м война на Донбассе не закончится, полагает журналист / Скриншот

Журналист Виталий Портников считает, что шансов на завершение войны на востоке Украины в 2020 году нет.

Украина является только часть войны режима российского президента Владимира Путина за возрождение Российской империей, в которую входили и украинские земли, говорится в статье Портникова на Еspreso.tv.

По его мнению, для главы РФ война с Украиной является священной.

"Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем… Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной…", – отметил автор.

Журналист добавил, что и Крым, и Донбасс – только часть инструментов по дестабилизации ситуации в Украине для ее поглощения.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил мнение, что войну на Донбассе можно закончить уже в 2020-м. Глава государства считает, что есть большой шанс завершить противостояние.