Журналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м

Для Путина война с Украиной священная, отметил Портников.
Журналист Виталий Портников считает, что шансов на завершение войны на востоке Украины в 2020 году нет.
Украина является только часть войны режима российского президента Владимира Путина за возрождение Российской империей, в которую входили и украинские земли, говорится в статье Портникова на Еspreso.tv.
По его мнению, для главы РФ война с Украиной является священной.
"Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем… Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной…", – отметил автор.
Журналист добавил, что и Крым, и Донбасс – только часть инструментов по дестабилизации ситуации в Украине для ее поглощения.
Ранее президент Владимир Зеленский выразил мнение, что войну на Донбассе можно закончить уже в 2020-м. Глава государства считает, что есть большой шанс завершить противостояние.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".