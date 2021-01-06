УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки

6 января 2021, 16:11

Бывший соратник Петра Порошенко должен будет прибыть на допрос в ГБР 21 января.

Жвания, Порошенко
Давид Жвания и Петр Порошенко / УНИАН

Бывшего депутата Рады и экс-соратника Петра Порошенко Давида Жванию вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о массовых протестах на Майдане в рамках Революции Достоинства.

Фотокопию повестки для Жвания опубликовал Telegram-канал Зеландия. Он должен прибыть в ГБР на допрос в четверг, 21 января. Ранее экс-нардеп неоднократно заявлял, что готов давать показания против Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

Разоблачения Порошенко от Жвании - что было ранее:

  • Давид Жвания утверждал ‒ в 2014 году он вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 млн евро одному из чиновников в ФРГ ‒ ради оказания поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах.
  • Кроме того, по словам Жвании, Порошенко и Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Евромайдана.
  • Далее, Жвания утверждал - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили работает на разведки множества стран, а у Петра Порошенко в распоряжении есть на того большое количество компромата непристойного содержания
Петр Порошенко Давид Жвания ГБР Революция достоинста новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругойСМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Погиб сын Геннадия Корбана - источникПогиб сын Геннадия Корбана - источник Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение ЗеленскогоПоздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИНа Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг
Следующий материал

Последние новости

17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
Реклама
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
16:11
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
15:53
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
Реклама
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
Реклама
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
10:33
В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы Видео
10:30
Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом
10:29
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
10:23
В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса Видео
09:47
Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России" Видео
09:36
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Видео
09:34
Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19 Видео
09:31
Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять