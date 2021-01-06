Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки

Бывший соратник Петра Порошенко должен будет прибыть на допрос в ГБР 21 января.
Бывшего депутата Рады и экс-соратника Петра Порошенко Давида Жванию вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о массовых протестах на Майдане в рамках Революции Достоинства.
Фотокопию повестки для Жвания опубликовал Telegram-канал Зеландия. Он должен прибыть в ГБР на допрос в четверг, 21 января. Ранее экс-нардеп неоднократно заявлял, что готов давать показания против Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Разоблачения Порошенко от Жвании - что было ранее:
- Давид Жвания утверждал ‒ в 2014 году он вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 млн евро одному из чиновников в ФРГ ‒ ради оказания поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах.
- Кроме того, по словам Жвании, Порошенко и Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Евромайдана.
- Далее, Жвания утверждал - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили работает на разведки множества стран, а у Петра Порошенко в распоряжении есть на того большое количество компромата непристойного содержания
Автор: Дмитрий Видоменко