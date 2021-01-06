Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки

Давид Жвания и Петр Порошенко / УНИАН

Бывшего депутата Рады и экс-соратника Петра Порошенко Давида Жванию вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о массовых протестах на Майдане в рамках Революции Достоинства.

Фотокопию повестки для Жвания опубликовал Telegram-канал Зеландия. Он должен прибыть в ГБР на допрос в четверг, 21 января. Ранее экс-нардеп неоднократно заявлял, что готов давать показания против Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

Разоблачения Порошенко от Жвании - что было ранее: