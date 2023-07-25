Знак от Бога или обычное событие: почему в Киевской области упал купол храма УПЦ МП

Этот храм был построен в 1863 году, что делает его самым старым в округе. В нем упал центральный купол.

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В Киевской области упал купол очень старого храма / Коллаж: Главред, фото: t.me/veseliy_pip

В Киевской области внезапно упал купол Свято-Николаевского храма. Это произошло в селе Бзов Броварского района. Об этом сообщили в Telegram-канале "Веселый поп".

Известно, что упал центральный купол деревянного храма. Святыня была построена еще в 1863 году, что делает храм самым древнем в округе.

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Почему упал купол храма

Этот храм принадлежит Бориспольской епархии Березанского благочиния УПЦ Московского патриархата. Восстановление купола начнется лишь после того, как будут укреплены столбы.

Однако не стоит искать в этой ситуации какой-то мистический подтекст. Этот храм действительно является очень старым. Сам купол упал после того, как в селе прошел сильный дождь. Можно предположить, что дерево за эти годы протрухло, а во время дождя размякло и не смогло удержать вес купола.

Ранее Главред рассказывал о том, почему молния ударила в статую Христа-Спасителя в Бразилии. Оказалось, что объяснение этому явлению есть. На самом деле тут нет ничего мистического.

Также стало известно, что в храмах Лавры почернели кресты. Позже стало известно, почему на Лавре почернели кресты. Оказалось, что Бог к этому не имеет никакого отношения.

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