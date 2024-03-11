Денис Казанский. Мариупольцы показали качество российского строительства

Российский блогер съездил в захваченный Мариуполь и поделился своими впечатлениями о жизни в этом городе. По его словам, несмотря на заверения российских властей о том, что город восстанавливается, Мариуполь остается полуразрушенным.
Видеоблог Дениса Казанского - о жизни в Мариуполе.
Кто такой Денис Казанский
Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.