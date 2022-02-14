Денис Казанский. Москва отправляет "ихтамнетов" в Донецк

Известный российский диверсант Игорь Гиркин на днях в своем свежем интервью, комментируя противостояние Украины и РФ, открытым текстом признал, что РФ отправляет в ОРДЛО своих ЧВК-шников, а также некоторое вооружение.
Видеоблог Дениса Казанского.
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Автор: Олег Макаров