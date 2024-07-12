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Обама и Пелоси готовят свержение Байдена - Яковина

Олег Макаров
12 июля 2024, 19:41
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Джо Байден больше не подходит для должности президента из-за своего возраста и возможных проблем со здоровьем - он страдает от болезни Паркинсона, и это влияет на его способность выполнять свои обязанности.

Влиятельные демократы, включая Нэнси Пелоси и Барака Обаму, давят на Байдена, чтобы он ушел в отставку. Они обеспокоены тем, что Байден проиграет переизбрание Дональду Трампу, если он снова баллотируется.

Видеоблог Ивана Яковины.

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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