Путин вводит армию в Казахстан. Разбор Романенко и Кусы

Президент КазахстанаТокаев 5 января призвал страны ОДКБ ввести войска для оказания помощи в подавлении протестов, которые сотрясают страну несколько дней. Юрий Романенко вместе с аналитиком Украинского института будущего Илией Кусой разбирают, какими будут последствия вхождения войск ОДКБ в Казахстан, логику действий России в Центральной Азии и как это отразится на Украине.
Видеоблог Юрия Романенко.
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Автор: Олег Макаров