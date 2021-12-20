Виталий Портников. Война через четыре недели?

Телекомпания CNN утверждает, что у администрации президента Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить агрессивные планы Кремля. Однако остается немало вопросов с открытыми ответами. И первый вопрос - а что же именно произойдет через четыре недели.
Видеоблог Виталия Портникова.
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Автор: Олег Макаров