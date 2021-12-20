Виталий Портников. Война через четыре недели?

Телекомпания CNN утверждает, что у администрации президента Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить агрессивные планы Кремля. Однако остается немало вопросов с открытыми ответами. И первый вопрос - а что же именно произойдет через четыре недели.

Видеоблог Виталия Портникова.

Смотрите также: