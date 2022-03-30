Бегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в Украине

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Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), сформированные из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г.Цхинвал, Южная) Осетия и задействованные на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, отказников организованно переместили в военный полигон "Кузьминский" (Ростовская обл.), где с ними провел беседу заместитель командующего 58 армией по военно-политической работе. Однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели.

Также от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18 мотострелковой дивизии (Калининградской области) 11 армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции районе г. Изюм Харьковской области Украины.

Руководство России пытается применять уголовное преследование к лицам, отказывающимся воевать против Украины, но в случае массовых отказов вынуждено ограничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях.

Для показательного публичного наказания было принято решение привлечь к уголовной ответственности 12 бойцов краснодарской роты ОМОН "Пластун" Росгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в большинстве своем из украинцев (кубанских казаков), что указывает также на возможный этнический принцип при выборе.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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