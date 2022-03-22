Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружия

Первые поступления американской помощи в Украину ожидаются уже в ближайшие несколько дней.
США начали отправку новой партии оружия Украине на сумму 800 миллионов долларов.
Как рассказали в Пентагоне, прорабатывается отправка новой партии оружия, ее прибытие в Украину ожидается вскоре, передает CNN.
"По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре", - заявили журналистам представители Пентагона.
Уточняется, что отправка оборудования началась в прошедшие выходные, поэтому первые поступления ожидаются уже в ближайшие несколько дней.
"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник Пентагона, а не фактическое прибытие помощи.
Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получит 100 дронов-камикадзе Switchblade.
Напомним, ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.
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