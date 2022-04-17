На Херсонщине российские оккупанты открыли огонь по детям, есть жертва

Российские оккупанты в Украине / Reuters

В Херсонской области солдаты оккупационных войск РФ открыли огонь по группе детей, в результате есть погибший.

Трагедия произошла в Нововоонцовском районе, когда дети группой шли в магазин, говорится сообщают на странице Новости Нововоронцовщины в Facebook.

Подчеркивается, что школьники при этом разговаривали по телефону. После этого оккупанты РФ открыли огонь.

"Рашисты увидели и произвели предупредительные выстрелы. Дети испугались и начали бежать. Оккупанты их вслед начали расстреливать. Сегодня ребенок от полученных ран скончался", — говорится в сообщении.

Как уточнили в комментариях под сообщением, в результате обстрела погиб 15-летний местный подросток Михаил.

"Это маминой соседки сына убили, ему 15 лет было. Позавчера его ранили орки и забрали с собой в неизвестном направлении, а вчера утром его мать, надеясь на то, что найдет его в больнице, нашла его в морге", — сообщила Ирина Курносикова.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорскому ж/д вокзалу (Донецкая область) некоторые дети получили крайне тяжелые травмы.

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