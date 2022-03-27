РФ не хватает пушечного мяса: на войну в Украину бросают призывников – документ

Пленный оккупант / Фото 200rf.com

В России планируют призывников, которые войдут в состав вооруженных сил РФ весной 2022 года направлять на войну в Украину.

Соответствующий документ опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

В соответствии с опубликованным документом, в России объявили мобилизацию призывников для войны с Украиной.

Обратим внимание, что после 11 апреля из приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областей РФ будет организована переброска призывников весеннего призыва 2022.

Добавим, что аутентичность опубликованного документа пока не подтверждена.

Ранее в Минобороны США подчеркнули, что оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.

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