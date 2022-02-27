"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянам

Кулеба призвал россиян требовать от Путина остановить войну России и Украины / Скриншот

РФ осуществила военное вторжение на территорию Украины, а украинцы уже ведут "народную войну". Глава Кремля Владимир Путин втянул свою страну в военные действия, за которые будут расплачиваться россияне. Мир консолидировался и уже запустил масштабные санкции. В результате страдают и гибнут россияне. Жителям России нужно требовать от Путина остановить войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего обращения к россиянам, которое дипломат выложил в Instagram, он на русском языке рассказал о том, что Россия пошла войной на Украину, а сами украинцы теперь ведут "народную войну".

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь за нее вы", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас все мировое сообщество консолидировалось и запустило беспрецедентные санкции в отношении России. Пострадают от этого обычные россияне: цены вырастут, экономика упадет, банковскими картами расплачиваться будет нельзя.

Также он добавил, что от результатов политики Путина гибнут россияне на территории Украины.

Реклама

"Реальность в том, что страдать от этой войны придется вам. Не говоря уже о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках. Требуйте от Путина остановить войну", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил Украине войну. После этого большинство регионов украинского государства были обстреляны ракетными ударами. Российские войска вошли в страну. Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры отражают атаку агрессора.

Противник несет очень серьезные потери. По данным Генштаба на вечер воскресенья, 27 февраля, в боях с армией Украины погибли около 4500 российских военных. Уничтожено и повреждено около 27 самолетов, 26 вертолетов, 150 танков, 700 ББМ, 50 гранат, один ЗРК Бук, четыре РСЗО, БМ-21 град, 60 цистерн, два беспилотника, два корабля и катера.

В Генеральном штабе подчеркнули, что подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.