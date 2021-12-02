Как подготовить к зиме садовые деревья: советы эксперта

Как подготовить деревья к зиме

Зимой деревья требуют особого внимания и заботы, не стоит пренебрегать этим, ведь это займет не так много времени, а за ваши старания в новом году деревья не только порадуют здоровым видом, но и обильным урожаем.

Сейчас последние дни перед морозами, когда есть возможность помочь деревьям и защитить их от прохладной погоды, рассказал в Сніданку з 1+1 ландшафтный дизайнер Антон Козырь.

Со временем деревья теряют свои ветви и страдают от различных болезней. Поэтому нужно оградить вековое дерево и поставить охранный знак, чтобы его не уничтожить и не застроили.

"Нужно проводить целый комплекс мероприятий начиная от улучшения аэрации корней, уменьшить нагрузку различных ветвей", - говорит специалист.

Также есть люди, которые дупло в дереве залепляют цементом. Так с вековыми деревьями поступать запрещено.

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Важно проводить комплекс работ, который не повредит дереву:

Делать подпорки веток;

Если есть большое дупло, то нужно его закрыть сеткой, чтобы не попадал мусор;

Ограничить парковку возле дерева. Ведь тогда уплотняется почва и ухудшается аэрация корней и не попадает влага.

По словам эксперта, главное это не убирать листья под деревьями, ведь это естественно и важно для них.

Ранее Главред писал о том, что многие считают, что денежное дерево приносит счастье и материальное благополучие, а если оно еще и цветет, значит достаток и богатство поселятся в этом доме надолго. Но увидеть цветущее денежное дерево можно не так часто, как хотелось бы. Тем не менее добиться цветения толстянки можно - для этого лишь нужно знать все секреты ее выращивания.

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