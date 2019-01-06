После блинов с лопаты: Россияне устроили давку из-за новогодних бесплатных конфет- опубликовано видео

Момент перед давкой / скриншот из видео

В российском городе Курск жители устроили давку из-за раздачи бесплатных конфет к Новому году.

Соответствующий видеоролик был опубликован в популярной социальной сети "ВКонтакте". В записи четко видно, как жители Курска сперва нервно толпятся вокруг машин, где раздают наборы конфет. Потом раздаются крики и детский плач. Затем организаторы акции попросили всех желающих выстроиться в очередь и обещали, что конфет хватит всем.

Однако горожане просьбе не вняли, а всех пытавшихся вклиниться в их ряды активно и агрессивно оттесняли.

Напомним, ранее в российском городе Ставрополь россияне отличились поеданием блинов с лопаты, а в Томске в горожан в честь праздника швыряли пирожными "Картошка".