Толпу россиян в честь праздника закидали пирожными "Картошка"

скриншот из видео

В Томске местная кондитерская бесплатно "угостила" жителей города пирожным "Картошка", раскидав в толпу празднующих 150 килограммов десерта по случаю Дня томича.

На опубликованном Vtomske.ru видео женщины со сцены горстями бросают упаковки людям.

Как отмечает "Дождь", в 2018 году День томича проводится под лозунгом "Томск - город, в котором хочется жить".

"Бессмысленная и беспощадная русская халява", "Хорошо хоть не с лопаты кидали", "Что знают о Томске люди из других городов: 1) Мэр открывал водоколонку; 2) На празднике в толпу кидали пирожные", - шутят в соцсетях, сравнивая раздачу "Картошки" с празднованием Масленицы в Ставрополье в 2015 году, когда жителям раздавали блины со снегоуборочных лопат.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что для мозговой активности лучше не шоколадки, конфеты и пирожные, а сокращение калорий и бег на длинные дистанции.