Британские СМИ узнали, куда перебрались отравленные "Новичком" Сергей и Юлия Скрипали

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия / The Telegraph

Бывший полковник ГРУ Минобороны РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить на территории Соединенного Королевства, после того, как в марте прошлого года их пытались отравить нервно-паралитическим газом "Новичок" в городе Солсбери.

Такое сообщение опубликовало британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Согласно обнародованным данным, Скрипаль с дочерью переехали на юг Англии и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Также известно, что бывший полковник ГРУ Минобороны РФ заметно исхудал после отравления. Его дочь поддерживает связь с близкими, а несколько друзей навещали ее летом минувшего года.

Кроме того, Юлия Скрипаль устроилась на работу, где ей может пригодиться владение русским языком.

Напомним, ранее Сергей Скрипаль усомнился в причастности Москвы к его отравлению. а президент РФ Владимир Путин обозвал его "просто подонком".