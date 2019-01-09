Бывший глава ЦРУ рассказал, почему Путин "самый большой подарок" для НАТО

Владимир Путин / Reuters

Экс-глава ЦРУ и отставной генерал Дэвид Петреус считает, что президент РФ Владимир Путин − самый большой подарок для Североатлантического альянса (НАТО) со времен окончания холодной войны. Свое мнение он высказал во время конференции Raisina Dialogue в Индии.

Петреус также подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО "новый повод жить". Кроме того, благодаря внешней политике, проводимой российским президентом, США "во многом остались опорой" для многих мировых стран.

Кроме того, Петреус утвердительно ответил на вопрос, дадут ли США отпор новому геополитическому порядку, который сложился в мире, а также изменениям на глобальном рынке экономики.

Напомним, ранее экс-глава ЦРУ заявлял о том, что президент США Дональд Трамп находится "полностью в кармане Путина".