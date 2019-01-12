Мощный взрыв в Париже: много раненых, жизни части пострадавших — в опасности

Париж,взрыв / twitter.com/CCastaner

В центре столицы Франции Парижа в результате мощного взрыва 12 человек получили серьезные ранения.

Жизни пяти из пострадавших при взрыве в Париже находится под угрозой, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные пожарных.

Взрыв прогремел в булочной на улице Рю-де-Тревиз, из-за него начался пожар, а в домах, расположенных возле места происшествия, разбились окна, пишет Русская служба ВВС.

Напомним, 12 января стало известно, что в центре Парижа в магазине произошел мощный взрыв, сведения о погибших в результате инцидента не поступали. По предварительным данным, в Париже взрыв мог произойти из-за утечки газа.