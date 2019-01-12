В центре Парижа произошел мощный взрыв

Взрыв в центре Парижа в субботу, 12 января / Reuters

В одном из центральных кварталов Парижа во время пожара в магазине произошел мощный взрыв.

Об этом сообщила французская полиция в Twitter.

"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - сказано в сообщении.

Информации о погибших не поступало. Несколько человек пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.