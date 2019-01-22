"Крыма мало": в РПЦ призвали к походу на Киев

22 января 2019, 08:56

В РПЦ опечалились из-за потери древней столицы Руси.

Чаплин
Всеволод Чаплин / govoritmoskva.ru

Аннексия Россией Крыма является хорошим контрнаступлением РФ после серии отступлений, начиная с "карибского кризиса", заявил скандальный священник РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

Вместе с тем он считает, что захвата Крыма для России мало и призвал к походу на Киев.

"Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы", - подчеркнул Чаплин.

Напомним, ранее Чаплин пришел в бешенство из-за томоса для Украины.

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Крым РПЦ Всеволод Чаплин
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