В российских школах дети падают в обмороки от голода

Дети в школе / Интерфакс

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что к нему участились обращения от учителей по поводу роста социального неравенства среди детей.

В итоге, у одних детей есть деньги на обед в школах, а другие вынуждены сидеть в классах и только мечтать об этом. Соответственно, участились случаи падения детей в голодные обмороки, особенно в сельских школах.

Как сообщает Интерфакс, в ответ на это заявление омбудсмена Следственный комитет России решил провести проверку в школах.

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", – заявили в Следкоме РФ.

Напомним, что в Украине сложилась крайне сложная ситуация с задолженностями по зарплатам школьных учителей. По словам представителей "Ассоциации городов", власти страны в должной степени не учли, что после повышения окладов учителей с 1 января денег надолго не хватит.