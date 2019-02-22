СМИ узнали, почему Карл Лагерфельд любил перчатки

Карл Лагерфельд мог носить перчатки из-за того, что стеснялся своих рук, выяснили журналисты / vipclass.org

Известный немецкий модельер, дизайнер, фотограф и креативный директор французского дома моды Chanel — умерший Карл Лагерфельд — мог любить носить перчатки без пальцев из-за того, что с юности стеснялся своих рук.

Кутюрье в интервью M Magazine в 2012 году говорил, что в перчатках без пальцев ему удобно делать эскизы, пишет The Independent.

Также Лагерфельд отмечал, что перчатки визуально удлиняют руки.

"…а вы знаете, что по-французски означает иметь длинные руки? Это значит, что вы влиятельны", — говорил дизайнер.

Модельер поделился, что в 14 лет хотел начать курить, чтобы казаться взрослым. "Но моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении", — вспомнил он.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался утром 19 февраля на 86 году жизни. По данным СМИ, кутюрье скончался из-за рака поджелудочной железы. Лагерфельд просил, чтобы его тело не похоронили, а кремировали.