США пообещали Украине еще два катера класса Island

Украина получит американские катера Islands / vpk-news.ru

Украина получит от США еще два катера класса Island, заявил главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", - заявил он на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Как пишет mil.in.ua, сейчас два таких катера проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение.

При этом перспективу получения Украиной еще двух катеров подтверждают источники издания в Военно-Морских Силах ВС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выложили за доставку американских катеров 280 миллионов.