ВСУ выложили за доставку подержанных американских катеров 280 миллионов

Катера переданы бесплатно, а вот за все остальное пришлось раскошелиться / 5 канал

Несмотря на то, что США бесплатно передали ВМС ВСУ катера класса "Айленд", за их доставку, дополнительные услуги и имущество переданных 28 сентября кораблей Военно-морским силам пришлось выложить 280,6 миллиона гривен (почти 10 миллионов долларов по курсу).

Указано, что средства уплаченные в соответствии с правительственным постановлением "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства".

Оплату США проводил государственный банк "Укрэксимбанк", дополнительная комиссия банка составила 2,2 миллиона гривень, сообщает Радио Свобода.

Напомним, 28 сентября в США на военно-морской базе в Балтиморе Военно-морским силам Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Майкла Макаллистера прошла церемония передачи двух катеров класса "Айленд".

Читайте такжеВ Запорожье перевернулся катер с пьяными чиновникамиКак известно, патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. С 2014 их постепенно выводят из пользования в связи с замено на новые и передают союзникам. Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину- 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Отмечается, что впоследствии катера будут транспортированы в Одессу, однако этот процесс может занять до года. После получения Украиной катеров в США начнется подготовка украинских экипажей к ним.