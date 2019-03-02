В США рассказали, когда в Украину прибудут подержанные катера класса Island

В Украину доставят катера класса Islands / vpk-news.ru

Уже в 2019 году в распоряжение Военно-морских сил ВСУ поступят два американских военных катера класса Island.

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, стало понятно, "что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена".

Кент подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии.

По его словам, помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярном присутствии в Черном море кораблей США, пишет УНИАН.

Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

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"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", - сказал Кент в Одессе на брифинге, посвященном первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.

Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.

"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", - подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выложили за доставку американских катеров 280 миллионов.