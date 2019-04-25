СМИ сообщили о госпитализации последнего советского лидера Михаила Горбачева

Михаил Горбачев / Reuters

Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев был экстренно доставлен в больницу.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на со-режиссера фильма о Горбачеве Андре Сингера.

Он рассказал, что 88-летний последний генсек ЦК КПСС хотел приехать на премьеру документальной картины "Знакомьтесь, Горбачев", закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль, но медики запретили ему покидать больницу. "Не очень хорошо себя чувствует", — уточнил Сингер,

В свою очередь, представители Горбачев-фонда назвали "недостоверной" озвученную режиссером информации. Они пояснили, что провел сегодня с Михаилом Горбачевым "в общей сложности, наверное, два часа", и добавили, что политик изначально не планировал посещать премьеру фильма.

Напомним, ранее Михаил Горбачев предупредил Владимира Путина о вреде, который приносит самоуверенность, а также прокомментировал заявление Дональда Трампа о выходе США из "ракетного договора".