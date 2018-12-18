Горбачев уличил Путина в бреде

Михаил Горбачев / gorby.ru

Первый президент СССР Михаил Горбачев, комментируя слова российского лидера Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках ДРСМД, предположил, что его "неверно проинформировали".

"Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет - как советских, так и американских", - сказал Горбачев в интервью РИА Новости.

По его словам, были уничтожены 109 ракет Першинг-2, которые были размещены на территории ФРГ и способны за 10 минут достичь СССР.

Накануне Владимир Путин заявил, что по договору РСМД ликвидировались ракеты наземного базирования, которые имелись только у СССР, поэтому это было одностороннее разоружение.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.