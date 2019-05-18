Девушка Роналду впервые снялась в клипе

Криштиану Роналду / Instagram

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего Ювентуса Криштиану Роналду с 2016 года, засветилась на телевидении.

Отметим, что первая встреча с Роналду у девушки модельной внешности состоялась в бутике Gucci, где она работала консультантом. А в марте 2019 года Джорджина стала руководителем клиники по пересадке волос – это бизнес, который открыл Роналду.

Теперь 25-летняя Джорджина рассказала в своем Instagram, что сыграла главную роль в анонсе итальянского парфюмерного бренда, чему безумно рада.

"Наконец-то я могу рассказать вам об этом проекте!!! У меня было так много эмоций… Это телевизионная реклама парфюма Twinset. Я прекрасно провела время во время съемок. Это было очень весело. Спасибо всем профессионалам, которые работали над клипом", — написала Джорджина Родригес в соцсетях.

Добавим, что в рекламе девушка бегает по дому, игриво примеряя одежду. В ролике также есть намек на присутствие Криштиану Роналду: сначала в кадре появляется футбольный мяч, а в конце в комнату Джорджины кто-то заходит.

скриншот / instagram.com/georginagio

Напомним, ранее Главред сообщал, Звезда мирового футбола, нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, и она ответила согласием.

Также, по информации источника, Джорджина уже примеряла свадебные платья.