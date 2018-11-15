Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

15 ноября 2018, 14:03

Пара вместе уже два года.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке / instagram.com/georginagio

Звезда мирового футбола, нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Португальское издание Correio da Manha сообщает, что португалец сделал девушке предложение, она ответила согласием.

Также, по информации источника, Джорджина уже примеряла свадебные платья.

"Свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Все, что сейчас известно, это то, что Джиа уже примерила на свадебные платья", - пишет издание.

На своей странице в Instagram Родригес показала фото с кольцом, как считают СМИ, - обручальным.

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Кольцо Родригес / https://www.instagram.com/georginagio/?hl=ru

Напомним, Роналду и Родригес вместе два года, они воспитывают четверых детей. Одна из них – дочка, которая родилась в 2017 году, - общая.

Ранее знаменитый порноактер рассказал о необычном увлечении Роналду.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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