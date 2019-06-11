В Сибири из вечной мерзлоты выкопали голову древнейшего волка с целым мозгом

11 июня 2019, 04:55

Отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.

  • В России нашли голову древнего волка paranormal-news.ru
  • В России нашли голову древнего волка paranormal-news.ru
  • В России нашли голову древнего волка paranormal-news.ru
  • В России нашли голову древнего волка paranormal-news.ru
  • В России нашли голову древнего волка paranormal-news.ru
Из вечной мерзлоты Абыйского района, Якутия (РФ), вытащили превосходно сохранившуюся отрубленную голову вымершего древнейшего волка, который жил, согласно сведениям ученых, примерно 40 тысяч лет назад.

Отметим, этот волк обитал ориентировочно в верхнем (позднем) палеолите (40—12 тыс. лет назад) — наиболее суровая фаза последнего вюрмского оледенения, когда современные люди расселились по всей Земле. После появления первых современных людей в Европе (кроманьонцев) произошёл относительно быстрый рост их культур, наиболее известные из которых: шательперонская, ориньякская, солютрейская, граветтская и мадленская археологические культуры.

Так вот, по информации, это никогда еще доселе не находили останки настолько старинного животного с полностью сохранившимся мозгом.

Стало известно, что отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.

Ученые считают, что животному было всего от 2 до 4 лет, когда оно погибло.

Также хорошо сохранилась шерсть – она у волка густая, рыжеватая, аккурат как шерсть мамонта.  

Добавим, что нашел голову волка длиной в 40 сантиметров еще в 2018 году местный житель Павел Ефимов.

Читайте такжеСкандал в Киеве: археологов не пустили на раскопки Почтовой площадиИсследователи из Японии, работающие в Республике Саха, датировали голову 40 тысячами лет или даже старше.

"Это уникальное открытие первого в истории плейстоценового волка с отлично сохранившимися мягкими тканями. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как этот вид эволюционировал за тысячи лет, а потом сделаем реконструкцию внешнего вида", - рассказывает Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха, передают Паранормальные новости.

Напомним, ранее сообщалось, волк-мутант напал на четырех энергетиков.

Также ранее Главред сообщал, в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки.

Также ранее в Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды.

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Сибирь раскопки сенсация Волк находка новости России
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