В Сибири из вечной мерзлоты выкопали голову древнейшего волка с целым мозгом

Отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.
Отметим, этот волк обитал ориентировочно в верхнем (позднем) палеолите (40—12 тыс. лет назад) — наиболее суровая фаза последнего вюрмского оледенения, когда современные люди расселились по всей Земле. После появления первых современных людей в Европе (кроманьонцев) произошёл относительно быстрый рост их культур, наиболее известные из которых: шательперонская, ориньякская, солютрейская, граветтская и мадленская археологические культуры.
Так вот, по информации, это никогда еще доселе не находили останки настолько старинного животного с полностью сохранившимся мозгом.
Стало известно, что отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.
Ученые считают, что животному было всего от 2 до 4 лет, когда оно погибло.
Также хорошо сохранилась шерсть – она у волка густая, рыжеватая, аккурат как шерсть мамонта.
Добавим, что нашел голову волка длиной в 40 сантиметров еще в 2018 году местный житель Павел Ефимов.
Читайте такжеСкандал в Киеве: археологов не пустили на раскопки Почтовой площадиИсследователи из Японии, работающие в Республике Саха, датировали голову 40 тысячами лет или даже старше.
"Это уникальное открытие первого в истории плейстоценового волка с отлично сохранившимися мягкими тканями. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как этот вид эволюционировал за тысячи лет, а потом сделаем реконструкцию внешнего вида", - рассказывает Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха, передают Паранормальные новости.
Напомним, ранее сообщалось, волк-мутант напал на четырех энергетиков.
Также ранее Главред сообщал, в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки.
Также ранее в Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды.