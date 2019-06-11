В Сибири из вечной мерзлоты выкопали голову древнейшего волка с целым мозгом

Из вечной мерзлоты Абыйского района, Якутия (РФ), вытащили превосходно сохранившуюся отрубленную голову вымершего древнейшего волка, который жил, согласно сведениям ученых, примерно 40 тысяч лет назад.

Отметим, этот волк обитал ориентировочно в верхнем (позднем) палеолите (40—12 тыс. лет назад) — наиболее суровая фаза последнего вюрмского оледенения, когда современные люди расселились по всей Земле. После появления первых современных людей в Европе (кроманьонцев) произошёл относительно быстрый рост их культур, наиболее известные из которых: шательперонская, ориньякская, солютрейская, граветтская и мадленская археологические культуры.

Так вот, по информации, это никогда еще доселе не находили останки настолько старинного животного с полностью сохранившимся мозгом.

Стало известно, что отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.

Ученые считают, что животному было всего от 2 до 4 лет, когда оно погибло.

Также хорошо сохранилась шерсть – она у волка густая, рыжеватая, аккурат как шерсть мамонта.

Добавим, что нашел голову волка длиной в 40 сантиметров еще в 2018 году местный житель Павел Ефимов.

Читайте такжеСкандал в Киеве: археологов не пустили на раскопки Почтовой площадиИсследователи из Японии, работающие в Республике Саха, датировали голову 40 тысячами лет или даже старше.

"Это уникальное открытие первого в истории плейстоценового волка с отлично сохранившимися мягкими тканями. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как этот вид эволюционировал за тысячи лет, а потом сделаем реконструкцию внешнего вида", - рассказывает Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха, передают Паранормальные новости.

Напомним, ранее сообщалось, волк-мутант напал на четырех энергетиков.

Также ранее Главред сообщал, в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки.

Также ранее в Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды.