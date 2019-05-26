В Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды

В Риме нашли голову атланта / vladtime.ru

24 мая на римском форуме археологи нашли гигантскую окаменевшую голову с повязкой на голове. По внешнему виду она напоминала часть статуи божества.

Но это не божество! Именно поэтому найденная в Риме шокировал археологов.

Дело в том, что сторонники теории заговора выдвинули новую версию о мифическом острове-государстве – Атлантиде. Конспирологи стали утверждать, что в Риме найдена именно голова атланта, а не статуя.

Представитель древней цивилизации якобы погиб из-за извержения вулкана и был погребён под лавой. Добавим, что ведущий российский уфолог Эрнст Мулдашев писал, что Атлантида погибла из-за ядерной катастрофы, которая повлекла за собой множественные извержения вулканов.

Так вот, согласно этой теории, спустя время погибший представитель Атлантиды превратился в статую, подобно погибшим от извержения вулкана Этны жителям древнегреческих полисов Помпеи и Геркуланума.

Другие ученые настаивают, что голову атланта на самом деле люди нашли не 24 мая, а столетиями раньше. Якобы потом её незаметно перевезли в Италию и превратили в истукана, которому поклонялись верующие.

Окаменелость сделали божеством и только сейчас археологам удалось добраться до головы атланта.

Стоит отметить, по мнению археологов, голова попала в Европу в первом веке до нашей эры. Предполагается, что в полые глазницы вставляли стекло или драгоценные камни.

Напомним, ранее у берегов Крыма обнаружили древнеримский корабль.

Также ранее мексиканские археологи раскрыли один из секретов майя.