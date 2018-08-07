У берегов Крыма обнаружили древнеримский корабль

У берегов Балаклавы в аннексированном Крыму участники российской подводной экспедиции "Нептун" нашли предположительно древнеримский деревянный корабль.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Романа Дунаева.

"Было найдено древнее деревянное парусное судно, на нем имеется хорошо сохранившейся якорь. По якорю мы можем сделать приблизительную датировку: по самым смелым предположениям, мы имеем дело с древнеримским парусным судном. Это уникальная находка, потому что до этого такой сохранности корабли римской эпохи в Крыму не находили", - рассказал Дунаев.

Судно обнаружено на глубине 90 метров. На месте работают археологи.

Напомним, в субботу, 4 августа, Владимир Путин приехал в Крым - на фестиваль "Опера в Севастополе".

Мероприятие проводилось прямо на руинах древнегреческого города Херсонес Таврический, что, по словам заведующего сектором археологии заповедника София Киевская Тимура Бобровского, может привести к разрушению памятника.