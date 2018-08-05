Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото

Путин посмотрел в Крыму балет

Президент России Владимир Путин посетил 4 августа аннексированный Крым, где первым делом отправился на вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства посмотрел балет.

"Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что позже вместе с митрополитом Тихоном Путин побывал во Владимирском соборе, где "продолжаются восстановительные работы".

Президент РФ также обсудил с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец и "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

"Печальное зрелище", - сказал Путин, глядя на фотографии земельных участков, на которых намерены построить комплексы.

"Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались", - ответила ему Голодец.

Напомним, по данным чиновников Мининфраструктуры, украинские коммерсанты и предприятия лишились десятков миллиардов гривен – по причине невозможности использования собственного имущества в аннексированном Россией Крыму и на временно оккупированных районах Донбасса.