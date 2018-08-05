Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе

Владимир Омелян

Украинские коммерсанты и предприятия лишились десятков миллиардов гривен – по причине невозможности использования собственного имущества в аннексированном Россией Крыму и на временно оккупированных районах Донбасса.

С соответствующим заявлением выступил в телеэфире глава Министерства Украины Владимир Омелян.

«Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества», — заявил он. Он также сообщил, что Мининфраструктуры совместно с украинскими дипломатами готовят единое исковое заявление от государственных предприятий.

По словам Омеляна, речь идет об имуществе госкомпании «Укрзализныця», «Украэрорухе», «Укрпочта» и морских портов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия впервые проиграла суд в Гааге о компенсации убытков в аннексированном полуострове Крым.