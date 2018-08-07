Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс

Украине будет не просто добиться репараций за Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать межведомственный координационный орган, который должен будет сформулировать консолидированную претензию Украины к России для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба нашей стране. В частности, Порошенко отметил, что Москва должна ответить за человеческие страдания, уничтоженную инфраструктуру, разрушенные предприятия и экономический потенциал Крыма и Донбасса.

Если верить в идеалы, принципы международного права и справедливость, то, безусловно, вся ответственность за разрушения на территории Донбасса, ущерб, причиненный Украине аннексией Крыма, а также миллионы людей, которые пострадали в результате российской агрессии, должна быть возложена именно на Российскую Федерацию. Потому что именно Россия запустила эти процессы и была непосредственным исполнителем в них.

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаПодобное официальное заявление президента можно только приветствовать. Потому что, во-первых, Россия всячески избегает такой ответственности, а, во-вторых, это не первые шаги Украины на этом пути, но до сих пор их нельзя было охарактеризовать как комплексные действия.

Однако связывать намерения получить компенсацию от России за нанесенный ущерб исключительно с созданием какого-то органа не нужно. Поскольку в Украине достаточно органов, которые и до сегодняшнего должны были реализовывать именно такую государственную политику, и они ответственны за это.

Украинскому обществу не стоит ждать десанта волшебников, которые прилетят с небес, начнут работу в этом органе и заставят Россиию возместить ущерб за Крым и Донбасс.

Это будут те же самые государственные чиновники, которые до настоящего момента работали в других министерствах и ведомствах.

Однако необходимо позаботиться о том, чтобы быстрыми темпами усиливалась профессиональная составляющая этой работы. Пока что, к сожалению, приходится наблюдать, как чиновники на наивысшем уровне, скажем, на уровне Министерства юстиции либо МИДа отчитываются о том, что Украина наняла какую-то иностранную юридическую фирму, которая должна защищать интересы Украины в международных судах и в спорных отношениях с Россией.

Читайте такжеУкраинцам лучше принять страшную правду о ДонбассеМне бы хотелось, чтобы президент и наивысшее руководство государства понимали, что нужно усиливать собственные профессиональные составляющие по защите интересов украинского государства. Четыре года войны с Россией — этого было более чем достаточно, чтобы на несколько порядков поднять профессиональный уровень украинских специализированных форм, структур, групп лиц и комиссий, чтобы выйти на должные результаты.

Добиться возмещения ущерба за Донбасс и Крым от России будет непросто. Прежде всего, потому, что Россия является членом Совета безопасности ООН, а это — ключевой инструмент привлечения к ответственности государств. Россия обладает правом вето в Совбезе ООН и манипулирует этим инструментом.

Потому, когда речь идет о привлечении России к международно-правовой ответственности, нас ждет одна перспектива — перспектива комплексной работы в разных международных инстанциях и судах, которые рассматривают дела с акцентом на экономическую составляющую, права человека и невыполнение Россией двусторонних и многосторонних международных договоров.

Николай Сирый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат, специально для «Главреда»