Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс

Николай Сирый

старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины

7 августа 2018, 13:10

Добиться возмещения ущерба от России будет непросто.

Украине будет не просто добиться репараций за Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать межведомственный координационный орган, который должен будет сформулировать консолидированную претензию Украины к России для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба нашей стране. В частности, Порошенко отметил, что Москва должна ответить за человеческие страдания, уничтоженную инфраструктуру, разрушенные предприятия и экономический потенциал Крыма и Донбасса.

Если верить в идеалы, принципы международного права и справедливость, то, безусловно, вся ответственность за разрушения на территории Донбасса, ущерб, причиненный Украине аннексией Крыма, а также миллионы людей, которые пострадали в результате российской агрессии, должна быть возложена именно на Российскую Федерацию. Потому что именно Россия запустила эти процессы и была непосредственным исполнителем в них.

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаПодобное официальное заявление президента можно только приветствовать. Потому что, во-первых, Россия всячески избегает такой ответственности, а, во-вторых, это не первые шаги Украины на этом пути, но до сих пор их нельзя было охарактеризовать как комплексные действия.

Однако связывать намерения получить компенсацию от России за нанесенный ущерб исключительно с созданием какого-то органа не нужно. Поскольку в Украине достаточно органов, которые и до сегодняшнего должны были реализовывать именно такую государственную политику, и они ответственны за это.

Украинскому обществу не стоит ждать десанта волшебников, которые прилетят с небес, начнут работу в этом органе и заставят Россиию возместить ущерб за Крым и Донбасс. 

Это будут те же самые государственные чиновники, которые до настоящего момента работали в других министерствах и ведомствах.

Однако необходимо позаботиться о том, чтобы быстрыми темпами усиливалась профессиональная составляющая этой работы. Пока что, к сожалению, приходится наблюдать, как чиновники на наивысшем уровне, скажем, на уровне Министерства юстиции либо МИДа отчитываются о том, что Украина наняла какую-то иностранную юридическую фирму, которая должна защищать интересы Украины в международных судах и в спорных отношениях с Россией.

Читайте такжеУкраинцам лучше принять страшную правду о ДонбассеМне бы хотелось, чтобы президент и наивысшее руководство государства понимали, что нужно усиливать собственные профессиональные составляющие по защите интересов украинского государства. Четыре года войны с Россией — этого было более чем достаточно, чтобы на несколько порядков поднять профессиональный уровень украинских специализированных форм, структур, групп лиц и комиссий, чтобы выйти на должные результаты.

Добиться возмещения ущерба за Донбасс и Крым от России будет непросто. Прежде всего, потому, что Россия является членом Совета безопасности ООН, а это — ключевой инструмент привлечения к ответственности государств. Россия обладает правом вето в Совбезе ООН и манипулирует этим инструментом.

Потому, когда речь идет о привлечении России к международно-правовой ответственности, нас ждет одна перспектива — перспектива комплексной работы в разных международных инстанциях и судах, которые рассматривают дела с акцентом на экономическую составляющую, права человека и невыполнение Россией двусторонних и многосторонних международных договоров.

Николай Сирый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат, специально для «Главреда»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Петр Порошенко репарации ущерб Россия-Украина Николай Сирый
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:50
"Он очень мучился": в России умер создатель героев "Простоквашино"
16:16
Из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег - Reuters
15:58
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
15:35
Запрет ж/д сообщения с РФ: в Раде испугались окончательного краха украинской экономики
15:20
"Ждем усиления жары": где и когда в Украине будет жарче всего Видео
15:07
Нападение на Грузию - репетиция тотального зла мнение
15:02
Украинец завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике
14:56
"Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах
14:53
Скандал на Киевщине: детский тренер жестоко избил женщину за замечание, опубликовано фото
14:53
Принято решение повысить тарифы на электроэнергию в Украине
14:35
"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президента Фото Видео
14:24
Коммунальный «сюрприз»: киевляне получат платежки по новому тарифу
14:24
У Порошенко потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией
14:22
"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФ Фото
14:14
В Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву
14:10
Что будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режима мнение
14:00
Ани Лорак "рванула" на отдых без неверного мужа: опубликовано фото
13:46
«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко
13:35
"Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ
13:22
"Квартиры на стороне": СМИ выяснили, чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко
13:10
Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс мнение
12:51
«Каждая сиська размером больше головы»: Волочкова решила предаться ностальгии Видео
12:50
На линии разграничения Московский патриархат вербует прихожан в ряды боевиков «ДНР» — Тымчук
12:28
Дело об убийстве Вороненкова решили доверить суду присяжных Видео
12:26
Поматросил и бросил. Экс-футболист российских клубов угодил в секс-скандал
12:24
«Организм не выдержал»: скончался известный театральный режиссер Игорь Славинский
12:01
Украина пошла по скорбному пути Пакистана мнение
12:00
Военный эксперт рассказал, что ожидает Украину после отказа от сопротивления России в Азовском море
11:58
«Силище такая у ворюг»: в парке Одессы неизвестные украли 100 новых скамеек
11:54
«Трупные пятна вроде»: Сеть всполошило фото постаревшего Путина Фото
11:42
Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве
11:26
На смену "Синему киту": стало известно о новой опасной для подростков игре
11:15
Экс-замминистра рассказал, как отмена поездов из Украины в РФ подыграет сторонникам "Северного потока-2" Видео
10:55
«Твоими фото я задрочусь до смерти»: как модель Виктория Одинцова стала звездой Instagram Фото
10:40
«Деватизованный отдел». На популярном курорте поиздевались над фанатами Путина и "русского мира"
10:38
Рабинович рассказал, как вывести Украину из кризиса актуально
10:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
10:02
"Снимал квартиру и тягал шмар". СМИ рассказали о предыдущих изменах мужа Ани Лорак
09:43
У всех на виду и под пивко: в Сеть выложили видео, как парочка решила заняться сексом в московском метро Видео
09:26
Бизнес-партнер экс-советника Януковича и Трампа "сдал" его американскому суду
09:09
До +33 градусов и антициклон: какой будет погода в Украине 7 августа Видео
09:00
Степаненко "подключила" адвоката Путина для развода с Петросяном
08:49
"Отрезать Путину денежные потоки": Американский сенатор рассказал о цели новых санкций против РФ
08:28
Украинская казна пуста: куда делись деньги и чем это грозит мнение
07:42
Украина и Грузия сражаются за безопасность Европы - глава латвийского МИД
07:11
“Правда, идеальная!”. Глюкоза позировала в белоснежном купальнике
06:57
Адепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику Кремля мнение
06:32
«Умеют сколотить состояние и добиться успеха»: назван самый амбициозный знак Зодиака
06:15
Ученые рассказали, почему мужчины перестают хотеть секса с женами
05:38
Экономист объяснил падение курса гривни к доллару
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять